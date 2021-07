Albert CARLOS

Définition de mon JOB



A l’intérieur, j'installe les téléphones, télécopieurs,répondeurs. Mon rôle consiste à faire communiquer entre eux les différents postes d’un réseau.



J'effectue des manipulations sur l'autocomunateur.(inscription d'un numéro ou d'un noms...)



J'effectue la maintenance de l'autocom(je change les cartes Z24,Ua32,Nddi défectueuses...)



Mon travail s’effectue en plusieurs étapes.

J'étudie les plans et les schémas d’installation qui m'ont été soumis par le client.



Je mets les mises à jour du carnet câble.



j'entretien le réseau téléphonique et informatique.

J'entretien le réseau d'interphonie et génophone.



je pose les câbles et effectue le branchement des matériels.(borne wifi,modems,switch CISCO...)



Il m'arrive d'installer un poste informatique.

Je teste le bon fonctionnement du système, effectue les contrôles de sécurité et la mise en service.



Je met en place, dans les faux plafonds,sous planchet technique ou dans des gaines plastiques, la structure de câblage en cuivre ou fibre optique pour les réseaux informatiques.



J'assure la pose d’équipements « courants faibles » (alarmes, caméra vidéo...).



A l’extérieur, Je déroule des câbles cuivre (téléphone) ou coaxiaux.J'utilise aussi des câbles en fibre.



Je travaille seul ou sous la direction d’un chef d’équipe.



Ma spécialité:

MONTEUR CABLEUR RACCORDEUR FIBRE OPTIQUE



J'interviens pour la grande majorité pour TOTAL PETROCHIMICAL.Il m'arrive d'intervenir pour Arkema, E.ON,Continental,Interpane,Egerland,communes des régions.

Une intervention au dépot de munition de verdun qui m'a beaucoup ému.J'étais fier de pouvoir dépanner ce dépôt de munition.



CV



TECHNICIEN EN TELECOMMUNICATION





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Compétences Techniques



Installations extérieures et intérieures



-Tirer des câbles réseau souterrain, aérien et en bâtiment (pose de chemin de câble, serrurie)

-Installer différentes fermes, répartiteurs, sous répartiteurs, boîtiers de distribution

-Installation de tiroir optique, réalisation connectique (soudure de pigtail, manchon sur monomode et multimode) et test de réflectométrie,

-Installer un Local Technique Modulaire (armoire de brassage cuivre et optique)

-Raccorder les câbles cuivres et optiques sur les éléments actifs (brassage de cordon)

-Assurer la connexion des différents matériels de l’usager au réseau approprié (Réseau Numérique Intégration de Service)

-Poser des goulottes, tube irro, conjoncteurs, prises RJ45 murales (RNIS), prises électrique.(équiper un bureau)



Maintenance



-Réaliser les tests, les mesures des diverses installations

-Certifications des prises avec Ione Lantek et Chauvin Arnoux CA 7051 Lantester

-Soudure tiroir optique et connectique ST, SC avec FITEL S177A,T39 SUMITOMO

-Réalisation de connecteur CORNING ST/SC

-Localiser et diagnostiquer les pannes(téléphonique,informatique,optique...)

-Raccorder de nouveaux équipements aux installations existantes

-Manchonner les câbles de transport, les câbles de distribution (réparation de câbles téléphonique)

-Réaliser le carnet fil et le mettre à jour sur informatique

-Exploiter le schéma d’architecture du réseau

-Installer un commutateur (PABX) en se référant à la documentation technique

-Diagnostiquer et échanger les cartes défectueuses sur le PABX (LT2, LA8,Z24,UA32…)



Compétences associées



-Encadrer du personnel lors d’installation de sites en métropole et à l’étranger

-Organiser les tâches en fonction des ordres de priorité

-Elaborer des fiches d’intervention

-Exploiter des terminaux de messagerie (respect de la confidentialité)

-Montage et pointage des antennes en faisceaux hertziens et satellitaires (mettre en service et tester)

-Faire l’inventaire du matériel entreposé au magasin

-Respecter les normes d’utilisation et les règles de sécurité

-Former les particuliers au fonctionnement des appareils installés (téléphone, poste opérateur, fax…)

-Rendre compte à sa hiérarchie des travaux réalisés et des difficultés