Albert TEMAM

7 rue du gai savoir

84000 AVIGNON

Port : 06.66.06.37.77 / Fixe : 04.90.88.61.94

@ : albert.temam@orange.fr

54 ans – marié 3 enfants – Permis B



RESPONSABLE DE SECTEUR

Prospection - Négociation - Animation des ventes





Expériences professionnelles



2012 à aujourd’hui Responsable de secteur - DELMAS PHOTO – 30100 Alès

• En charge de 15 départements dans le ¼ Sud Est de la France.

• Prospection et vente auprès de la grande distribution de piles, ampoules, accessoires et consommables informatiques, téléphonie, audio, mémoires.

• Management de merchandiseur : gestion de planning et encadrement, suivi des objectifs

• Gestion des linéaires : prise de commande, mise en rayon, suivi des performances.

• Réalisation : CA en constante progression passant de 800k€ en 2012 à 1150k€ en 2015.



1996 à 2012 Responsable de secteur - SDO – 84000 Avignon

• Secteur PACA.

• Prospection, vente et négociation des linéaires

• Promotion des allées centrales

• Gestion des linéaires dans la grande distribution (jeux vidéo, consoles, DVD, CD).

• Suivi d’un portefeuille de clients (chiffre d’affaires, marge).



1995 à 1996 Vendeur en magasin - Leader (TV Hifi Vidéo) – 84200 Carpentras

• Vente de petit électroménager.

• Vente de TV, Hi-Fi, connectiques et accessoires audio et vidéo.

• Gestion des commandes fournisseurs.

• Gestion du SAV et relation clientèle.





1985 à 1994 Directeur de Magasin et Vendeur - Tandy – Le Pontet et Arles

• Vente de TV, Hi-Fi, vidéo et connectiques.

• Management d’une équipe de 3 vendeurs.

• Respect des objectifs.

• Gestion complète du point de vente.





Centres d’intérêts et compétences complémentaires



• Brevet de maîtrise et CAP en électricité (1985).

• Langue étrangère : maîtrise de l’Allemand.

• Pratique du football régulière.

• Membre actif au sein de différentes associations culturelles.

• Intérêt tout particulier pour la pêche en rivière et étang.