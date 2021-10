Alberto BLANCO

Je travaille chez Schering Plough depuis 9 ans en tant que spécialiste formation et ou instrumentation. Ma mission consiste à réaliser la veille technique sur les équipements du service contrôle qualité ainsi que de mettre en œuvre les actions de maintenance associés à cette instrumentation (métrologie, qualification, maintenance curative et préventive). Je suis aussi en charge des projets de nouveaux équipements ou de renouvellement du parc analytique. Je suis chargé aussi de coordonner l'action de formation et de délivrer des formations théoriques ou pratiques dans le domaine de la qualité, sécurité et hygiène.



mon expérience professionnelle au sein de prestataires de services m'a apporté la polyvalence et la rapidité de décision lors de la gestion de non conformité ou d'événements.



Mes compétences :

Techniques analytiques

Management de projet

Animation de formations