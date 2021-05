-2 diplômes : Responsable Qualité, Sécurité, Environnement et Qualité des Procédés Agroalimentaires et Halieutiques

-Connaissances et compétences en QSE : évaluation des risques professionnels, étude ergonomique, HACCP, analyse environnementale, réalisation des audits, animation des formations, référentiels : ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, MASE, IFS Food

-Qualités : rigueur, dynamisme, esprit déquipe, autonomie, adaptabilité

-Langues : français, russe, anglais

-Permis B, véhiculée