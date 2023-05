Albine VILLEGER

* Marketing territorial et public

* Stratégie, prospective - développement économique et touristique ; promotion des entreprises

* Communication corporate et institutionnelle





L'attractivité économique et l'identité compétitive des territoires ; la communication territoriale et les dynamiques partenariales public/privé ; les RP dévéco ; la place du paysage en communication ; le marketing des services publics locaux ; l'agriculture ; le management de projet

http://www.tebeo.bzh/replay/360-emission-speciale-nautisme-olympisme/8960056



Mes compétences :

Communication publique

Marketing territorial

Agriculture

Agriculture urbaine

Développement économique

Veille stratégique

Communication externe

Tourisme

Journalisme