Aldjia BOUHARATI

Sérieuse et consciencieuse dans la réalisation de mon travail, je donne le meilleur de moi-même pour aboutir à un résultat satisfaisant et atteindre les objectifs fixés.

J'ai à mon actif une expérience de huit années en tant qu'agent administratif. J'ai cultivé mon sens de l'organisation ainsi que ma faculté à hiérarchiser les priorités en fonction des urgences.

De nature active et dynamique, je suis capable de prendre des initiatives dans le strict respect des procédures et de la hiérarchie. J’ai travaillé dans des structures au sein desquelles une application scrupuleuse des règles organisationnelles représente un pilier fondamental.