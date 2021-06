Aldric ARTUR

Issu d'un bachelor "création et reprise d'entreprises" à l'ISTEC Paris, puis d'un master en double diplôme intitulé "manager de projets" et "management des organisations" à l'ECEMA Lyon, j'ai effectué l'ensemble de mes études en alternance.



Tantôt commercial dans le e-marketing chez ANTEVENIO, tantôt analyste statistiques dans l'immobilier chez COGEDIM, c'est finalement au sein du groupement AGRA, en tant que commercial sur le marché de la rechange indépendante, que je finis mes études avant d'être définitivement embauché par cette même entreprise.



Mon parcours m'a apporté un goût particulier pour le développement commercial et la mise en place de nouveaux projets. Ce sont l'aventure et le challenge qu'apportent ces missions qui me font vibrer chaque jour de travail.



Breton d'origine j'aime la voile, mais ma passion pour le sport ne s'arrête pas là, puisque les clubs de rugby m'aident à me dépenser depuis près de 10 ans maintenant.



Pour conclure cette rapide présentation je pense que mes nombreux déménagements (Cameroun, Togo, Angleterre...) m'ont permis de m'ouvrir aux autres et m'ont aidé à développer mon sens du relationnel ; qualités que j'apprécie mettre en avant dans mes relations professionnelles.



Mes compétences :

Anglais