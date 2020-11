Jai appris à créer une collection de bout en bout. Depuis la recherche de moodboard à la mise en page des books, en passant par le dessin et la photographie. Je sais madapter et suis

polyvalente.

Curieuse, inventive et organisée, je suis motivée à intégrer une équipe de travail.

Je met à votre disposition mon professionnalisme et mon envie dapprendre auprès des professionnels.