Célia NOBILI

UpBusiness est une agence de conseils spécialisée en Stratégie d’Entreprise et en Stratégie Marketing pour toutes les structures.



Nous apportons notre expertise ainsi que notre savoir-faire à travers des outils d’études et d’analyses de marché, permettant à votre entreprise ou organisme d’atteindre ses objectifs tout en se démarquant de la concurrence.

Notre agence vous aide à créer, transformer ou développer votre structure. Nous sommes en mesure de vous proposer une stratégie forte et ancrée dans le long terme tout en respectant vos valeurs.



Notre agence dispose d’un large réseau de partenaires ayant chacun leur domaine d’expertise. Cela nous permet de mieux appréhender les enjeux auxquels votre entreprise est confrontée et de pouvoir vous apporter les solutions adéquates de manière pérenne. Grâce à ce système nous pouvons vous assurer des prestations personnalisées au meilleur prix.



Nous plaçons la qualité au premier rang de nos préoccupations ; c’est pourquoi nous communiquons de manière transparente et assurons le suivi des actions mises en place.



