Jeremie EECKEMAN

Jérémie Eeckeman a commencé dans le monde de l’internet en 1996 en tant que simple utilisateur en utilisant cet outil pour créer son premier site internet avec Macromedia Flash Très vite il comprit l’interet des outils tels que ASP pour dynamiser les sites internet avec une base de données.



En 1997, avec son BEP Comptabilité en poche, il travaille dans start-up Joblive.comqui diffuse les CV avec vidéo des candidats auprès des entreprises. Il y apportera une innovation à cette société : le streaming, la vidéo sans attente ou presque (quelques secondes au lieu de 15 minutes d’attente !). Il passera le site internet d’une base de données Access à SQL Server.



Envie de nouveaux horizons, il rencontrera Framfab et Pictime en 2000. Des collaborations fructuantes au niveau des grands noms tels que Financière Vecteur, Vinium, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Quechua, Microsoft, Pernod Ricard,…



Avec l’envie d’apporter ce qu’il a appris dans ces expériences, il fait un retour chez Joblive pour essayer de le faire doper en revendant le moteur de Joblive en marque blanche, ça marche, mais malheureusement c’est un concept trop en avance sur son temps.



Il participe à la création de A2iCOM interactive et permet d’obtenir des clients tels que OOJEE, Selfia, assurance-temporaire.com et Lymphologics. Des sites internet innovants par leur produits tels que Selfia, création et vente de vêtements adaptés pour les handicaps comme l’hémiplégie, paraplégie,… Jérémie imaginera des solutions différentes pour chacun de ces sites internet tant au niveau marketing qu’au niveau technique avec l’import automatisé en comptabilité.



En 2007, il créa son entreprise Aéronaute avec les mêmes objectifs et travailleras pour des clients prestigieux tels que arvato services, DP&S Monebak, GMF, La Redoute, Castorama,… Des sites e-commerces verront le jour tels que marine-comfort.fr et ma-perruque.com. Ses clients auront utilisé sa solution d’emailing Aeromail où chaque email peut être personnalisé.



Chez le Roi du Matelas, Jérémie imagine des solutions tant au niveau du front office pour doper les ventes en mettant en place un système de gestion de stock et de prévision de commandes par rapports aux opérations commerciales préparées et de nouveaux moyens de paiement comme Kwixo, le virement bancaire et iDEAL pour les Pays-Bas.



Quelle aventure pour demain ? Jérémie vous propose de faire partie de ses aventures en lui proposant vos projets ! Probablement, nous pourrons rechercher et imaginer les solutions métiers de demain.



Mes compétences :

Ergonomie

Intranet

Web

Infographie

Print

Ebusiness

Gestion de projets

Entrepreneur

Management

Autodidacte

Anglais

Android

Visual studio

MySQL

JQuery

VBScript

Oracle Database

PHP 5

Visual Basic .Net

Responsive Design

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

Microsoft .NET

PHP

HTML 5

Visual Basic

Développement web

E-commerce

Intégration web

Gestion budgétaire

Développement logiciel

Solr

MVC

ActionScript

Paiements internationaux

Paiement en ligne

Adobe InDesign

OpenCV

Prestashop

Paiement mobile

web deisgn

Magento

Web analytics

Google analytics

Adobe Photoshop

ASP.NET

Adobe Illustrator

Ajax

LESS

Services web

Webmarketing

Adobe Flash

SOAP

Oracle

Hybris

ERP

PostgreSQL

Assurance qualité

Step

JSON

ETL

Quable

Talend

Banc de tests

Meti