Alex LEGRAND

Avec 34 ans d'expériences en industrie, j'ai acquis de véritables compétences dans le management d'une équipe et de son organisation.

J'aime partager mon savoir, motiver et aider mes collègues dans la résolution de problèmes.



Passionné, rigoureux et autonome, j'aime le travail en équipe.

Ma formation technique est un atout pour mon adaptabilité dans une entreprise qui cherche à se développer



Mes compétences :

Méthodique

Optimiste

Dynamisme

Sociable

Jardinage

Cacess R389

Bricolage

Electricité

Automobile

Secouriste

SAP Contrôle de Gestion

Aisance relationnelle

Analyser, écouter, réfléchir agir

Conscience professionnelle

Rigueur

Autonomie professionnelle

Sérieux et rigoureux

Formation papetière

Organisation professionnelle

Prise de décision

Force de proposition

Esprit analytique

Résolution de problèmes

Résolution de problème

Management

Autonome

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Fiabilité

Persévérance

Maintenance de premier niveau

Optimisation des process

Dynamique