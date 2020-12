Alex VALANDRO

DOMAINES DE COMPETENCES



TECHNIQUE:



* Expertise dans les réseaux de distribution et transport d’électricité et sous-stations électriques THT / HTB - HTB / HTA - HTA / BT et énergie renouvelable

* Construction, Exploitation et Maintenance des sous stations et lignes THT, HTB, HTA

* Électrification rurale

* Etudes, réalisation, exploitation, et réhabilitation d’installations électriques tous niveaux de tension.

* Précommissionning BT et HT sur ouvrages haute tension



MANAGERIALES :



* Management technique (réseaux de transport d’électricité, réseaux HTA/BT)

* Gestion de budget: établissement, arbitrage, suivi, reporting

* Management et conduite de projets

* Supervision de chantier de centrale photovoltaique

* Expérience en Afrique subsaharienne

Mes compétences :

Chef de projets

Supervision de chantier

Réseaux électriques HT

Sous stations électrique

Expertise technique et organisationnelle

Photovoltaïque

poste de transformation

maintenance ouvrages electriques HT - BT

THT - HTB - HTA

Electrification rurale

Construction postes et lignes

Distribution - Transport d'electricite