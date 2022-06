Alexandra ALEXANDRA

Formée au REIKI et la Sophrologie, je vous propose un accompagnement personnalisé en fonction de votre problématique.

En effet, ces approches prennent en compte la globalité de l'individu.



Le Reiki est une méthode ancestrale naturelle, par apposition des mains, qui permet le rééquilibrage des énergies, la ré-harmonisation, la gestion de la douleur, du stress, des chocs physiques et émotionnels. Bénéfique à tout âge de la vie.



La sophrologie est un outil permettant d'accéder à notre conscience. C'est pourquoi les résultats sont durables.



Plus d'information sur mon site :

Alexandra REY BOIS

sophrologue - Enseignante de REIKI Usui et Karuna

Membre de La Fédération de Reiki

Déléguée Territoriale Isère-Drôme-Hautes-Alpes



Mes compétences :

Sophrologue

Médium

Relaxation

Gestion du stress

Gestion du mal être au travail

Reiki Usui et Karuna

Radiesthésie

Empathie

Ecoute

Méditation