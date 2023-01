Alexandra BOIJAUD

Mon métier est très polyvalent, il s’articule autour de plusieurs axes :



- commercial : interface privilégié clients/services internes ;



- analytique : reporting, tableaux de bords avec alertes (compte rendu sur le chiffre d’affaire de la semaine avec analyse stratégique sur l’évolution produit, les nouvelles attentes clients, etc.) ;



- juridique : validation des commandes et contrats, résolution des litiges, traitement des réclamations ;



- financier : traitement des retenues financières et impayés, tenue à jour du chiffre d’affaire ;



- gestion : contrôle de gestion industriel, gestion de projets, gestion commerciale.



Mes compétences :

Gestion commerciale

tableaux de bord

Gestion de la relation client