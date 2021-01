Alexandra BULTEL

Passionnée par mon métier et mon poste polyvalent, n'hésitez pas à échanger avec moi sur tout ce qui touche la comptabilité du bâtiment.

Etant à mon compte, je peux réaliser des missions de comptabilité et de secrétariat de façon ponctuelle ou plus régulière.



Mes compétences :

Expertise comptable

Comptabilité générale