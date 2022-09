Alexandra CODOGNI

Ma formation initiale : IUT Techniques de commercialisation à Nancy (54)

Puis Ecole Supérieure de Commerce du Havre

J'ai réalisé des stages dans différentes entreprises : Lagardère Active Publicité, Novotel (service commercial), Bouygues Telecom Caraibe, Charles CIP (consommables automobiles).

Après 1 an au sein de l'agence de publicité PUBLICARA, je prends la responsabilité du pole interactif de AXXES INTERACTIVE pour être promue à la direction commerciale en janvier 2009.



J'ai crée ma société depuis février 2011, j'interviens comme consultante communication (freelance Chef de projet). Mes clients actuels sont ABM Technologies, BeBlack, Ailleurs Exactement, Orange Caraibes, Néocom et Axxès Caraibes.

Je réalise également des prestations commerciales.

J'interviens sur tout type de projet, mission longue ou courte et j'étudie toutes les propositions.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing

DOM

Chef de projet

SMS

Freelance