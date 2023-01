Forte d'une expérience de plus de dix ans dans la communication, j'ai pu appréhender, au fil des années, tous ses aspects et la multidisciplinarité qui en découle.

Domaine en perpétuel mouvement, la communication est un maillon essentiel de la stratégie des entreprises, au service du sens commun et du résultat.

L'ouverture, la curiosité, l'adaptabilité, la polyvalence et le challenge en font un métier passionnant.