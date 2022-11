Alexandra LEITZ

Titulaire d’une licence de droit privé et d’une licence professionnelle en assurance banque et finance, j’ai rejoint en 2010 le Crédit Mutuel comme conseillère clientèle.

Cette première expérience dans le monde de la vente m’a amenée à m’intéresser à la communication et à la psychologie. J’ai ensuite travaillé chez Mac Donald comme manager où j’ai appris à atteindre des objectifs et à gérer des conflits. Par la suite j'ai développé mon côté commercial en travaillant sur le terrain comme attaché marketing pour une société de web.





Mes études secondaires comme éducatrice et plusieurs années de coatching en tennis m’ont, par ailleurs, permis de côtoyer des jeunes de 4 à 19 ans auxquels j’ai enseigné les rudiments du tennis et que j’ai poussés inlassablement à se dépasser par un effort régulier en technique et sur eux-mêmes





Dynamique, méthodique, volontaire et créative,



Mes compétences :

Marketing

Management

Esprit d'équipe

communication

Vente

Assurance

Finance