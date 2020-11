Alexandra LELONG

Attentive à l'optimisation des process, des outils, et de l'expérience candidat, j'agis en tant que conseil et force de proposition pour l'amélioration de systèmes de recrutement existants.

Experte en évaluation, à l'aise avec la digitalisation, j'accompagne les managers sur leurs dossiers de recrutement, et j'apporte réactivité et fluidité aux opérations.

Animée par un fort sens du service, j'aime apporter des solutions sur les sujets que l'on me soumet. Je mets tout en oeuvre pour obtenir et maintenir une communication positive dans mes échanges. Bienveillante et résiliente, je sais écouter et répondre à toutes problématiques sur mon domaine de compétences.

Commited to the processes, tools, and candidate experience optimization, I operate as a proactive advisor for the improvement of existing recruitment systems.

Assessment expert, comfortable with digitalization, I support managers with their recruitments, and I bring responsiveness and fluidity to operations.

Driven by a strong sense of service, I like to provide solutions. I make it a point to obtain and maintain a positive communication. Caring and resilient, I know how to listen and respond to raised issues.



Mes compétences :



Recrutement

Talent acquisition

Recrutement cadres

Recrutement par approche directe

Sourcing international

Conseil en recrutement

Sourcing

Réseau