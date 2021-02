Georges MARIA

Expert en management, développement, transformation et pilotage d’organisations dans des contextes de création, d’évolution ou de mutation d’entreprises et dans des structures de formats variés, en France comme à l'étranger.

Les caractéristiques de mon parcours :

- la gestion du changement avec les ressources humaines au centre des préoccupations,

- le pilotage de portefeuilles de projets d'envergure et de budgets,

- la gestion opérationnelle de filiales, de structures et d’activités.

Les capacités démontrées :

- appropriation des attentes clients externes et interne, identification et mise en œuvre des actions pour en améliorer la satisfaction de façon pérenne,

- impulsion et développement d'une culture de l’excellence opérationnelle pour sublimer le résultat et la qualité de service durablement.



Mes compétences :

Management d'équipes

Pilotage d'activité

Pilotage de projets

Directeur de projet

Conduite du changement

Organisation d'entreprise

Gestion de budget et calcul de coûts

Centres d'appels

Six Sigma Black Belt

Amélioration processus

Six Sigma

Performance

Organisation

Organiser

Gestion du changement

Service client