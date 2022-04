Catherine HENIN

Mes compétences en communication et d'organisation ont été acquises durant mon cursus scolaire. Puis, la bureautique a très vite éveillé un vif intérêt. D'abord autodidacte dans ce domaine, j'ai choisi d'acquérir des bases solides en informatique pour progresser plus efficacement. J'exerce aujourd'hui ma passion de l'enseignement dans un secteur qui aiguise toujours ma curiosité, avec un taux de satisfaction client de +95%.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Bureautique

Web

PAO

Visual Basic for Applications

Gestion administrative

Pédagogie