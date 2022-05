Vincent DELBARRE

Mon expertise en Systèmes, Réseaux et Virtualisation se fait sur les produits suivants :

Réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, WIFI, Routage), FireWall (ISA 2004 et 2006, TMG 2010, Windows, PFSense), Windows Serveur toutes versions (Active Directory, PKI, Bureau à distance, Serveur de fichiers, Serveur d’impression, Serveur WEB, Cluster, Stratégie de groupe, WSUS), Windows station toutes versions, Office toutes versions, Virtualisation (HyperV, iSCSI, DELL Equallogic,VMWare ESXi, VCenter, VSphere, Proxmox), Messagerie Exchange serveurs toutes versions, Outlook toutes versions, SharePoint administration hébergement, SQL Serveur administration hébergement.

Je travaille actuellement a développer mes connaissances et compétences autour du Cloud Computing.



Mes compétences :

Formation

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange

Virtualisation HyperV

Réseau TCP/IP, DNS, VPN, Wifi, DHCP

Microsoft SharePoint

Virtualisation

Microsoft Office

Clustering

Stratégie de groupe

WSUS

Bureau à distance

Public Key Infrastructure

Active Directory

IIS

VMWare ESXi, Vcenter, Vsphere

Proxmox

HNV-Virtualisation de réseaux Hyper-V