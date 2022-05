Vincent DELBARRE

Depuis le Novembre 2010, j'ai rejoins le groupe IL RISTORANTE (14 établissements et 2 ouvertures prévues en 2014) du groupe AGAPES au poste de Direction des Opérations.



Au préalable, j'étais directeur du Réseau et du Marketing pour la société APAGOR pour la marque CLASS CROUTE (130 Etablissements en France à date).



Issu de l'Univers de la restauration, et après un passage à l'EM LYON en alternance, j'ai intégré pendant 7 ans le Groupe BONDUELLE dans la division Foodservice en tant que Chef de Marché RHD, Membre du Comité de Direction de la France.



Ayant apporté mes connaissances du marché de la restauration ( Mise en place de demonstrateurs produit, Réorganisation KA, Mise en place de la stratégie Utilisateur à 3ans), j'ai été en charge d'un projet transversal sur l'ensemble du groupe BONDUELLE sur l'univers Snacking.

Puis à partir de 2006, création de la filiale Grands comptes Europe dont j'ai pris la commercialisation. ( 25 Mios d'€ de CA, avec FLUNCH, ELIOR, SOGERES, SODEXO en responsabilité, ..)



Au préalable, en charge du réseau OH!..POIVRIER de 1989 à 2002 ( DG, achats, franchises,dont 6 Mois en KSA, DUBAI et KOWEIT)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Grands comptes

Restauration

Alimentaire