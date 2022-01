Juriste de formation, je suis spécialisée en droits du travail et administratif. Jai ainsi été inspectrice du travail, responsable déquipe et chargée de recours.

Je me suis en parallèle investie dans la formation dabord initiale, puis professionnelle et continue.

Très motivée et dynamique, jaime 'investir au profit d'une équipe et d'un projet, partager mes compétences et en acquérir de nouvelles.