Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’assistanat administratif et commercial m’ont permis d’acquérir toutes les qualités nécessaires pour devenir une assistante efficace et polyvalente.



Aujourd'hui Assistante de Direction chez Homme & Carrières, je suis capable de faire preuve d’initiative et de gérer plusieurs dossiers avec rigueur et précision, cela même dans un contexte professionnel exigeant.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion du personnel

Administration des ventes