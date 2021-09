Alexandra SION (SION)

Curieuse de la vie en général, la mienne est plutôt atypique.



Elle commence dans le Pacifique avec des parents guérisseurs,13 ème de ma fratrie, née un 31 :p C'était à moi que devaient revenir les "dons" ... familiaux, ancestraux ... TOUS !

Mais quels sont ces dons ????? Je ne vous les révélerais pas tous c'est certain.

Je vous les partagerais au fil de mes accompagnements.



Globetrotteuse de naissance, en effet, après quelques mois dans le Pacifique, j'ai eu la chance de grandir entre l'Asie, la France et le Golf Persique.

Je ne me suis pas arrêtée à ces Pays, je suis partie ensuite en région Algonquine, à la rencontre d'un chef Amérindien qui a accepter de me transmettre sa médecine.

J'ai passé les 10 dernières années sur une île au milieu de l'Océan Indien, une île magique dite Intense, l'île de la Réunion.



Tous ces voyages m'ont permis de faire de magnifiques rencontres.



La plus belle aura été la rencontre avec moi, celle que je suis, celle qui a des défauts, des qualités, des blessures. Celle qui a mis des années à accepter qui elle est, sa façon de fonctionner.

Tous ces voyages m'ont aussi permis d'apprendre grâce aux thérapeutes, guérisseurs, chamans, hommes-médecine et autres à me "soigner", me découvrir, me remettre en question. Ils m'ont appris qu'il est possible, après une (voire des) chute abyssale de remonter. Ils m'ont enseigner l'introspection pour aller chercher les réponses, la vision pour chercher mes buts, les ressentis pour trouver "quel chemin" prendre etc etc.

Tous ces voyages, ces personnes rencontrées, croisées, celles qui m'ont enseigné, celles que j'ai accompagné et que j'accompagne encore m'ont et me rendent plus forte, me donnent envie d'apprendre encore et toujours.



Grâce à tous, je vous accompagne dans vos projets de vie et/ou professionnels.