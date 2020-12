Après des études de droit notarial, Alexandre Assimakopulos devient manager de projets culturels en milieu universitaire en cofondant Jazz In Fac (1993-1998). Il intervient ensuite en formation continue pour adultes et publie "Le droit du Télétravail" (Instep Aquitaine, 1999). Il dirige ensuite un Atelier de Pédagogie Personnalisée et conduit son équipe à la labellisation "Pôle de Pédagogie Individualisée de Formation Générale" et assure le redéploiement de l'activité du site et double le CA en deux ans. Certifié de Coordination Pédagogique et d'Ingénierie de Formation, il occupe actuellement les fonctions de Conseiller en Ressources Humaines au sein du Pôle RH de l'académie de Toulouse. Chef de projet académique de la Relation à l'Usager, il contribue au déploiement du référentiel Marianne comme auditeur interne et externe. Il accompagne ainsi les services du centre universitaire Champollion (Albi) à l'obtention de la labellisation Marianne. Il intervient pour conduire des audits organisationnels et fonctionnels mais également réaliser de l’accompagnement managérial au sein de l'enseignement supérieur. Il est aussi chargé de cours en management des profils créatifs au sein de l'Université Jean Jaurès de Toulouse pour des étudiants de master 1.



Mes compétences :

Manager des équipes pédagogiques

Négocier avec des partenaires publics

Concevoir des formations individualisées

Auditer des organisations

Accompagner des projets qualité de service

Concevoir, produire des projets culturels