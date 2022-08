Actuellement étudiant à l'EPITA, je développe de jour en jour ma passion et mes connaissances en informatique. Mon unique expérience en tant que développeur m'a permis de travailler en autonomie et de découvrir la réalisation d'un projet du début jusqu'à la fin.



Recherche un stage de 5 ou 6 mois à partir de Juillet-Aout.



Mes compétences :

C

Windows

Javascript

ASP.NET MVC

C#

Html/css

Linux

C++

Microsoft SQL Server

Microsoft office

Blender

Yacc Bison

Flex

Visual Studio 2010

JAVA

Eclipse