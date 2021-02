Alexandre BORDENAVE

45 ans. Plus de 15 ans dexpérience commerciale dans lindustrie à linternational, notamment dans le secteur du packaging.

8 ans dexpérience en management direct et matriciel déquipes internationales délocalisées : jusquà 8 commerciaux.

Expert de la vente B2B technique à forte valeur ajoutée, et animation de réseaux de distributeurs ou dagents.

Sur-performeur commercial, gros développeur, organisé et rigoureux, axés résultats et vision à long terme.

Grande aisance relationnelle. Parfaite connaissance de toute l'Europe. Mobilité internationale.