Catherine LOUSSAIF

Dans un monde d’hypercompétition, vous êtes engagés dans des processus de transformation continuels. Votre organisation est affectée par la mise en réseau d’activités en interne comme en externe.



Votre entreprise est devenue une structure ouverte échangeant de l’information et des connaissances autant que des biens et des services. Le développement et la gestion de votre écosystème constituent désormais un levier stratégique majeur et un outil de compétitivité.



Votre objectif : Exercer une nouvelle forme de leadership par la maîtrise de votre environnement sociopolitique et l’exécution optimale de votre stratégie de croissance.



Un rôle clé : une fonction transversale pour préparer et déployer vos décisions stratégiques d’anticipation, de positionnement et d’influence. Une position centrale clé dans la gestion en silo d’un écosystème (RSE, communication, gestion des risques, affaires publiques, mécénat, etc.).



La mission : Etre au service de vos objectifs stratégiques et opérationnels par la production de réflexions, d’analyses et de partenariat avec votre écosystème.



Des outils performants :

- Une Gestion stratégique de l’information

- Une Démarche prospective et proactive

- Une Gestion des parties prenantes

- Le Déploiement de stratégies d’influence, d’alliances et de croissance



En étant dans l'anticipation des phénomènes internes et externes à l’entreprise par une approche « à 360° » de l’environnement et de ses enjeux stratégiques, vous améliorez vos positions concurrentielles, votre rentabilité et votre création de valeur.





Mes compétences :

Gestion de projet

Lobbying

Communication

Leadership

Communication institutionnelle

Montage et gestion de projets

Microsoft Windows

Gestion du risque

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Risk Analysis

Benchmarking

Stratégie d'entreprise