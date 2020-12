Alexandre BRÉ

Je suis réalisateur et producteur de films en tout genre: clip vidéo, films d'entreprises, documentaire, fiction, animation, la télévision et pour le cinéma. J'ai monté ma société que je développe parallèlement entre la France et l'Espagne à Barcelone où je travaille avec deux autres associés. Ensemble nous faisons tout pour répondre à vos besoins. Entouré d'un large réseau de professionnels, cela me permet de diriger toutes les étapes nécessaires à la production d'un film.



La chaine de télévision néo-zélandaire The Hui m'a confié plusieurs missions de reportages, l'entreprise d'assurances SOS International, mais aussi la French Tech et son pool de start-up gigantesque au travers le monde ainsi que les agences de communication qui me confient la réalisation de leurs making-of nous font confiance.



Je m'investis pleinement dans ma relation client, et je suis très exigeant sur les rendus finaux donc n'hésitez pas à me contacter!