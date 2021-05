Alexandre CABOCHE

2003 - Centre de R&D Valeo Casablanca - Ingénieur Etudes

2004 - A2I Casablanca - Ingénieur d'affaires R&D mécanique Offshore

2005 - > 2013 AKKA Technologies Maroc - Ingénieur d'affaires / Responsable de production

2015 - > STUDEC : Responsable Technique Agence Casablanca



J’ai implanté et supervisé au Maroc plusieurs projets dans les domaines automobile et aéronautique en ingénierie documentaire, ingénierie produit/process, et ingénierie informatique.



INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE :



• Rédaction technique des manuels mécaniques et électriques AIRBUS

• Wiring Diagram Manuel

• Aircraft maintenance manual

• Illustrated parts catalog

• Dessin technique : TechIllustrator – Isodraw - See Electrical - Mondello – Axiom (AIRBUS – EUROCOPTER – SNECMA)

• Vectorisation d’outillages en 3D à partir de plans 2D

• Migration de documents vers des environnements structurés MESSIER DOWTY, EUROCOPTER

• Modification des fiches d’instructions de travail AIRCELLE

• Rédaction des dérogations composites AIRCELLE



INGÉNIERIE PRODUIT :

• Mise en plan de pièces plastiques automobiles sur panneaux de portes et console centrale (RENAULT – PSA)

• Architecture automobile : Mise à jour des fiches d'interfaces et chaînes de côtes, analyse d'interférences sur des sous-ensembles 3D (RENAULT - X95)

• Mise en plan de connecteurs électriques automobiles (RENAULT – L90)

• Mise en plan de machines spéciales (AUTOLIV)



INGÉNIERIE PROCESS :



• Constitution d'une équipe de géomètres et de responsables d'affaires assemblage pour la modification de la ligne d'assemblage tôlerie B90 SOMACA - RENAULT



INGÉNIERIE INFORMATIQUE :



• Informatique embarquée : tests unitaires en téléphonie mobile SAGEM, développement informatique en contrôle moteur CONTINENTAL

• TMA CDISCOUNT



Pour me contacter acaboche2000@yahoo.fr





Mes compétences :

CAO

Aéronautique

Documentation technique