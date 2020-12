Alexandre CASTANG

Je travaille dans la maintenance depuis octobre 2000 pour Lactalis Nestlé Ultra Frais : agroalimentaire, usine qui fabrique une gamme de desserts lactés.

J'ai occupé plusieurs postes :

- Maintenance préventive et curative des lignes de production

- Assistant technique : étude de faisabilité, devis, suivi de chantier et gestion des entreprises extérieures

- Automaticien : programmation, mise en route et dépannage



J'ai donc plusieurs atouts et connaissances :

- Electrotechnique :

conception, dépannage darmoires électriques

dessin et mise à jour de schémas électriques

- Automatisme :

programmation et maintenance dautomates (Schneider)

modification de terminal de dialogue

architecture dun réseau industriel

- Energies :

conduite de chaudière vapeur

conduite dinstallation frigorifique industrielle (ammoniac)

mesure et enregistrement des consommations

- Process laitier :

pompes, vannes, bus de terrain

- Instrumentation :

installation et configuration dappareillage de mesure (température, débit, pression, énergie)