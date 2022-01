Alexandre DANET

*Enthousiaste, dynamique, rigoureux, esprit d'initiative et sens des responsabilités

Attentif à tout type d'offre et proposition.



Mes compétences :



Empathie

Management d'équipe

Commerce

Navigation

Packaging

Argumentaires de vente

Marketing

Leadership

Communication

Relations commerciales

Organisation d'évènements

Relationship

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Permis bateau

Vente

Nautisme

Voile

Organisation Logistique Événementielle

Communication événementielle

Gestion des stocks

Réseaux sociaux