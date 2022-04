Alexandre DANIAU

Après avoir exercé au sein d'une PME des fonctions de management tranverse (qualité, sécurité et environnement) puis des fonctions de management opérationnel (Responsable Travaux Exploitation)c'est vers la Direction commerciale d'ETDE (Groupe BOUYGUES)que je me suis tourné.



mes missions sont variées et intéressent tout particulièrement le développement commercial dans les marchés des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse, hydroélec, ...)

Je travaille actuellement à développer et à structurer l'offre EnR d'ETDE sur ma région et sur des contacts nationaux et internationaux.



Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

ECLAIRAGE

Electricité

Électrique

Environnement

Éolien

Génie électrique

Photovoltaïque

Qualité

Sécurité

Telecom

travaux publics