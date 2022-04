Alexandre DANOS

J’ai une expérience professionnelle approfondie dans la production industrielle, la Logistique et le management de la Supply Chain.



Je m’intéresse à la Logistique, la Gestion des stocks et des approvisionnements, la Supply Chain, la Gestion de projet, la Planification, la Qualité.



Je pratique l'anglais professionnel.



Mes compétences :

SAP

Approvisionnement

Gestion des stocks

Logistique

Achats

Supply Chain

SAP IS RE

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lean Manufacturing

Kanban