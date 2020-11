Alexandre DAVID

Les Toits de l'Atlantique, cest la rencontre de passionnés qui décident de faire de l'immobilier autrement et ça, depuis 2007 !



Alors « autrement » comment ?



L'immobilier est une profession règlementée, encadrée qui implique rigueur et professionnalisme. Cela laisse peu de place à limprovisation.



De l'humain et de la créativité, ce sont les ingrédients de notre réussite. Nous avons à coe;ur de rendre lexpérience toujours plus attractive, plus efficace, plus aboutie pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, pour tous ceux qui font « Les Toits de lAtlantique » au quotidien.



Dans chaque domaine qui compose nos métiers, nous nous challengeons en permanence et nous recherchons linnovation qui bénéficiera à chacun.



Les Toits de l'Atlantique, c'est l'histoire d'une équipe de passionnés !

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS





Professionnalisme

Dans un contexte réglementaire en perpétuelle évolution, nous sécurisons lensemble de vos transactions. Vous bénéficiez dun accompagnement rigoureux et personnalisé tant dans vos projets dacquisition/location que dans vos projets de vente/gestion locative.





Proximité

La proximité est une valeur forte de notre entreprise. Elle implique une écoute permanente du marché, de nos clients et une grande capacité dadaptabilité. Toute notre équipe dispose dune parfaite connaissance du marché et sappuie sur un large réseaux de professionnels de limmobilier.





Innovation

Linnovation est au coeur de notre service clients. Notre ambition est de donner à votre bien la meilleure visibilité et vous offrir une qualité de service optimale, grâce à des outils technologiques performants : cloud, plateforme immobilière, réseaux sociaux, multi-diffusion, photos professionnelles





La Transaction immobilière



Nous mettons à votre disposition notre parfaite connaissance du marché immobilier, nos compétences commerciales et un accompagnement juridique et fiscal pour faire de votre projet immobilier une réussite.



Nous vous accompagnons également dans votre recherche dun logement neuf, pour y habiter ou pour investir. Notre indépendance vis à vis des promoteurs vous assure transparence et sérieux. Nous appliquons les prix promoteurs et nous suivons nos clients jusquà la livraison de leur logement mais également aussi assurer la gestion et la mise en location.





La location



Nous nous chargeons de la mise en location de votre logement:



- Publicité et mise en valeur de votre bien sur nos différents canaux de diffusion.

- Sélection et organisation des visites.

- Étude de solvabilité des candidats.

- État des lieux dentrée précis et complet.

- Rédaction et signature du bail.

- Gagnez du temps en nous confiant ces tâches chronophages et profitez de notre expertise pour mettre en place votre futur locataire.





La gestion locative



Dans le cadre de laccompagnement personnalisé de nos clients, notre agence vous propose de prendre en charge tous les aspects de la gestion locative de votre investissement.



Vous nous déléguez lensemble de la relation avec votre locataire, nous devenons ainsi son seul interlocuteur pour toute la gestion de son logement.





NOUS REJOINDRE



Vous souhaitez nous rejoindre?



Consultez nos offres en cours sur notre page de recrutement ou adressez-nous votre candidature spontanée !





A bientôt





Alexandre DAVID

Gérant - Associé

alexandre.david@toitsatlantique.com





Agence Nantes (siège social): place Royale

8 rue de gorges 44 000 NANTES



Agence Graslin

9 rue Racine 44 000 NANTES



Agence Nantes Sud

51 rue Maurice Daniel 44230 St SEBASTIEN / LOIRE



tél : 02 40 47 70 26

contact@toitsatlantique.com



consultez nos annonces et déposez votre projet sur notre plateforme ==> www.toitsatlantique.com