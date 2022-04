Aurélie CLÉRO-LEGENTILHOMME

Depuis Octobre 2004 :

Interbrand Architral (Paris 5ième) (Agence d’architecture commerciale, de communication et de stratégie

de marques)

D’Octobre 2005 à aujourd’hui, collaboratrice puis chef de projet.

- En tant que collaboratrice, travail principal pour le client Fnac (Concept 2005, Cahier mobilier,

Fnac Algarve, Coimbra, Funchal, Morumbi, Montparnasse, Rome, Creil), mais également sur le

nouveau concept Carrefour, et sur le concept des Casino Barrière.

- En tant que Chef de projet, réalisation en totale autonomie de début 2007 à aujourd’hui des

Fnac Rome (Italie), Athènes Glyfada (Grèce), Porto Alègre (Brésil), Ribeirao Preto (Brésil),

Athènes Mitropoleos (Grèce), Firenze (Italie), Casablanca (Maroc) (projet en cours), Belo

Horizonte (Brésil) (projet en cours). Ces magasins faisant entre 2500 et 3200 m2. Suivi complet

et en équipe de ces projets, application du concept Fnac, réalisation de tous les DCE, suivi de

chantier, travail en collaboration étroite avec les maîtres d’oeuvres locaux et les entreprises.

D’octobre 2004 à Septembre 2005, collaboratrice dans l’équipe Fnac, dans le cadre de la licence

chargée d’affaire en Agencement.



Autocad : - Maîtrise 2D et 3D

Photoshop : - Bonnes connaissances

Illustrator : - Bonnes connaissances

Office : - Maîtrise



Anglais : - Bonnes connaissances (discussion, lecture, écriture) (voyages personnels et professionnel, réguliers à l’étranger, et correspondance professionnelle quotidienne)