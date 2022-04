Une formation d'Ingénieur Arts et Métiers et un parcours professionnel dans le génie de l'eau m’ont permis de travailler sur une multitude de projets industriels et de construction en Europe, au Proche Orient. J’ai ainsi acquis une capacité d’adaptation et une flexibilité technique et managériale sur des projets de toute taille.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification

Traitement des eaux

Suivi de chantiers

Traitement de l'air

Relations clients