Alexandre DE BERNY

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ (près de 500 collaborateurs) accélère la transformation numérique des entreprises grâce à son offre collaborative et sociale orientée métier.

Avec plus de 3 000 clients industriels, Cadware, filiale du groupe Visiativ, est l’un des premiers partenaires Dassault Systèmes SOLIDWORKS en France et figure parmi les 10 premiers intégrateurs CAO-PLM français. Cadware assure les missions de conseil, vente, intégration, support technique et formation pour SOLIDWORKS et les logiciels CAO 3D partenaires.







