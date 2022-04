Alexandre DE CHARRIN

De formation commerciale, j'ai eu la possibilité en 2010 de prendre une nouvelle orientation professionnelle en devenant l'IT de l'Agence Mendes (Genève). Créant et administrant différents sites internet en rapport avec l'assurance et les prêts immobiliers, j'optimise leur référencement en utilisant les techniques SEA, SMO et SEO.

J'utilise au quotidien divers outils professionnels (suite Adobe, Pixelmator ou encore Office et iWork) pour créer de nouveaux contenus (flyers, mobilier pour des salons professionnels, outils d'aide à la vente, ebooks, etc).



En parallèle, de par mon expérience bancaire, je suis le support administratif des commerciaux quand ils doivent monter des prêts immobilier en France et en Suisse (simulation, calcul d'endettement, montage administratif du dossier, etc).



Actuellement à la recherche d'un nouveau défi professionnel.



Mes compétences :

Banque

Adobe

Webmaster

Microsoft Office

Webmarketing

Wordpress