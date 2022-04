Alexandre DE LIMA

Titulaire d'un Master en Santé Publique (Gestion des Risques/Management des établissements de santé), je suis actuellement chargé de développer le système de management de la qualité sur 2 cliniques de SSR polyvalent et d'addictologie situées à Saint-Gilles-Les-Hauts sur l'île de la Réunion.



Mon projet professionnel est clairement de favoriser la mise en place de systèmes de management intégrés participatifs afin d'amener les structures de santé à une gestion efficiente et moderne de leurs activités tout en respectant les exigences réglementaires.



Fort de plusieurs expériences dans le milieu de la biologie médicale, ainsi que dans le milieu sanitaire privé et publique, j'appréhende désormais les nombreuses notions relatives au fonctionnement d'un établissement de santé et à son développement. Ma contribution à la mise en place d'accréditation ISO 15189 et de certification HAS ainsi qu’aux démarches quotidiennes d'une cellule qualité et gestion des risques m’a été utile pour gagner en rigueur, en qualité relationnelle, en force de proposition et de conseil et en qualité de fédérateur.



Je suis à même de :

- Mettre en place un système de management intégré efficient

- Gérer des projets transversaux d'entreprise

- Assurer l'application de la politique qualité et gestion des risques institutionnelle sur le terrain afin de faciliter le travail des équipes et d’en améliorer l’efficacité

- Mettre à disposition des outils méthodologiques adaptés aux besoins des professionnels pour la mise en place des démarches qualité et gestion des risques

- Garantir la conformité de l’établissement aux référentiels par rapport à la réglementation et aux exigences normatives en vigueur.



Mes compétences :

Responsable

Qualité

Management