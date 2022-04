Alexandre DE VAULX

Observer, analyser, innover et commercialiser sont des compétences que j'ai développé à travers divers expériences au sein d'Alstom, d'American Express Business Travel, du Groupe Publicis et chez SNI Éditions.



Ces mêmes compétences mêlées à une ambition réaliste m'offrent une multitude d'opportunités dont celle d'entreprendre la création d'une première entreprise dans le secteur touristique, et d'une seconde dans le commerce en ligne de bières artisanales (www.bieres-artisanales-savoyardes.com).



Mes compétences :

SEO

Marketing

Web Design

Réseaux Sociaux

Marketing Digital

Dynamique

Gestion de Projets

SEA

Google Adwords