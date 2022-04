Alexandre DECLERCK

Aujourd'hui :

Je suis technico-commercial sédentaire dans l'industrie.

Toutes applications qui touchent à la transmission mécanique ou électromécanique, pneumatique, au guidage linéaire, fluide, plastique technique, etc...

Avec donc de la technique, et de l'achat / vente et négociation.



Demain:

Je cherche un emploi avec plus de diversité, mais aussi de responsabilités.

J'ai trois gros centres d'intérêt : commerce, management, et technique.

-Commercial car j'aime vendre, le contact avec le client, et la négociation.

-Management car j'aime amener un groupe à réaliser un objectif commun, coordonner des équipes, avec les confrontations humaines que cela implique.

-La technique dans le sens où j'aime connaître le sens, le contexte, le fonctionnement de ce dans quoi je m'engage. Ce sont trois pivots d'intérêt que je recherche dans mon travail. J'en découvrirai sûrement plus ou de différents dans le futur.



Mes compétences :

Vente

Oenologie

Négociation

Management