Alexandre DEFFAINS

Suite à une expérience professionnelle de plus de dix ans dans la sécurité incendie, je me réoriente vers une polyvalence dans le transport et la logistique.



Titulaire du permis C



Titulaire du Titre Pro. conducteur du transport routier sur tous véhicules

Permis CE



Titulaire de la FIMO Marchandise

Carte conducteur à jour



Titulaire du CACES R390 grue auxiliaire avec option télécommande.

Titulaire du CACES R389 Catégorie 1.3.5.

Titulaire du CACES R372m catégorie 9



Titulaire du permis B, véhiculé.



Mes compétences :

Gestion planning commandes stocks

Procédure d'entretien d'engin de manutention

Gestes et postures de manutention

Technique d'inventaire

Appréciation de charge

Utilisation d'engin de manutention non motorisé

Principes d'équilibrage de charges

Règles et consignes de sécurité

Utilisation de système informatique (fixe et embar

Modalité de chargement/déchargement de marchandise

Utilisation de matériel de navigation

Principe de relation client

Méthode de plan de tournée

Technique d' arrimage