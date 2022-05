Laurie DEFFAINS

Diplômée d’une licence Administration Economique et Sociale option Management des Organisations, j’ai acquis des connaissances dans tous les domaines de l’administration, publique ou privée. En effet, ce cursus étant pluridisciplinaire, il touche aussi bien l’économie générale, la comptabilité, la finance, les ressources humaines et le droit. Cette licence m’a donné les moyens de comprendre et d’interpréter les divers mécanismes de l’entreprise.

Disponible, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées et sais prendre des initiatives à bon escient.







Mes compétences :

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Ciel compta

Internet

Segilog

JVS

Microsoft Outlook