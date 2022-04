Alexandre DELACOURT

Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence pour près de 70% de son activité, Gestion de la Relation Client et Web/IT.

Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets de transformation numérique (conseil, développement, intégration, tierce maintenance applicative, infogérance et formation) selon plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centre de services partagés et en mode SaaS. Plus de 70% des entreprises du CAC 40 nous font confiance, année après année.

Le groupe Umanis rassemble plus de 1600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros.