Alexandre DELAMORT

Bonjour et merci de vous intéresser à mon profil.



Voici une présentation rapide de mon parcours professionnel :



Depuis Avril 2016 : Australia Retail Manager, Cartier à Sydney



Juin 2014 à Mars 2016 : Général Manager du flagship store Burberry, rue du Faubourg Saint Honoré à Paris.



Déc 2012 à Mai 2014 : Senior Manager, flagship store Apple d'Opéra à Paris

- responsable de la stratégie commerciale du store

- responsable de l'équipe commerciale (env. 150 employés et 9 managers)



Mars à Décembre 2012 : Training & Development manager, flagship store Apple d'Opéra à Paris

- responsable de la formation des équipes (+ de 250 employés)



Avril 2010 - Février 2012: manager des ventes chez Apple, flagship store d'Opéra à Paris

- management, coaching et développement d'une équipe de +130 vendeurs

- CA > 100M€



Mars 2008 - Avril 2010 : Directeur de la boutique Fred, place Vendôme

- management d'une équipe de 5 vendeurs

- recrutement et formation de l’équipe de vente

- CA > 3M€

- développement des commandes spéciales

- gestion du stock

- merchandising

- reporting à la direction retail Monde



Sept 2005 - Mars 2008: Responsable des boutiques Gucci du Bon Marché

- management d’une équipe de 6 personnes

- recrutement et formation de l’équipe de vente

- gestion de l’activité commerciale de 2 corners

- CA > 2M€

- gestion du stock

- merchandising

- reporting analytique mensuel à la direction France

- achat des collections en Italie



Mars 2004 - Aout 2005 : Assistant du directeur Gucci (Bon Marché)



Oct 2003 - Fev 2004 : Vendeur boutique Gucci du Bon Marché



2002 - 2003 : chef de produit junior, Cartier Joaillerie International

- lancements de collections

- suivi et analyse des ventes

- analyse de la concurrence



1998 - 2002 : différents stages vente et marketing chez Christian Dior, Issey Miyake, Giorgio Armani.



Mes compétences :

Mode

Vente

Management

Luxe