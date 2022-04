Muriel VAUTHIER-CORRIGER

Bienvenue sur mon profil.



Le fil rouge de mon parcours ?

La compréhension de l'humain et de ses mécanismes profonds dans le but d'aider les personnes à dépasser leurs limites, à donner le meilleur d'elles et à s'accomplir pleinement.



Issue d'une double formation en psychologie et en criminologie, j'ai démarré mon activité dans le domaine judiciaire et carcéral. Après 8 années passées à accompagner, soutenir, écouter, évaluer, recadrer des personnalités dites "difficiles", mon désir d'évolution m'a conduite à transférer mes compétences auprès d'un autre public... ce que j'ai fait en rejoignant dans un premier temps un centre de reclassement professionnel, puis en 2007, le Groupe Le Monde des 5 Fleurs.



Ma mission a été, depuis mon arrivée au sein de la société FELICIA de développer une approche différente de l'activité recrutement, foncièrement centrée sur la valeur humaine des candidats.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Conseil

Cosmétique

Couture

Distribution

Distribution sélective

Haute horlogerie

haute joaillerie

horlogerie

Joaillerie

Luxe

Mode

Parfumerie

Parfumerie cosmétique

Prêt à porter

Recrutement

Réseaux de distribution