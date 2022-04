Alexandre DELANNOY

Responsable de programme, rigoureux, consciencieux et persévérant. Je me donne les moyens d’atteindre mes objectifs dans toutes les missions qui peuvent m'être confiées.

Passionné de technique dans tous les domaines et bonne capacité de vulgarisation.

Apprécie le contact humain, met en valeurs les qualités humaines dans les rapports avec le client, avec les pairs et dans les missions managériales.

Apprécie les déplacements, bonne capacité d’adaptation aux milieux et cultures.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion d'équipes

Développement produit

Gestion des coûts

Gestion des contrats

Information Technology

connaissance SAP

Génie nucléaire

